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    Стамбульский «Бешикташ» чествует Бахтиера Зайнутдинова: на стадионе звучит домбра

    1 Сентября 2023, 10:44

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Перешедший в стамбульский «Бешикташ» Бахтиер Зайнутдинов проникся атмосферой турецкого клуба и заряжает фанатов, а клуб после матча включает на весь стадион домбру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Напомним, воспитанник ФК «Тараз» Бактиер Зайнутдинов в дебютном матче принес победу турецкому «Бешикташ».

    3 сентября «Бешикташ» сыграет с «Сиваспором» в четвертом туре суперлиги, а Бахтиер сразу после этого матча отправится в расположение сборной.

    Алматинская исполнительница Aididau после первого гола Батеки сыграла на домбре песню фанатов «Бешикташа». Видео стало вирусным в Турции, а девушку пригласили на домашний матч с киевским «Динамо».

    Aididau исполнила хит на стадионе «Бешикташа», а еще сильно удивилась, когда диджей после игры включил именно ее версию.

    Ну и самое главное: Aididau и Зайнутдинов встретились после матча - и Батека вживую услышал знакомые мотивы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Турция Видео Футбол
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