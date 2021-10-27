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    Стало плохо за рулем: полицейские Кокшетау оказали помощь водителю

    27 Октября 2021, 04:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау полицейские помогли водителю, которому в пути стало плохо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 26 октября командир взвода батальона патрульной полиции управления полиции города Кокшетау капитан полиции Аскербек Касымов и инспектор службы старший лейтенант Александр Нилов при несении службы по обеспечению дорожной безопасности заметили автомобиль марки «Jac», стоящий на пересечении улицы Абая и проспекта Назарбаева.

    «У машины были включены аварийные сигналы. Выяснилось, что водителю внезапно стало плохо. Не растерявшись, полицейские остановили карету скорой помощи, которая в это время проезжала мимо. Водитель не мог выбраться из автомобиля самостоятельно, поскольку у него случились судороги. Тогда А. Касымов и А. Нилов подняли его, положили на носилки и переместили в карету скорой помощи, где ему была оказана первая помощь», - рассказали в ведомстве.

    Позже мужчину госпитализировали в отделение кардиохирургии Многопрофильной областной больницы. Благодаря слаженным действиям полицейских и медицинских работников мужчине своевременно была оказана помощь.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Промышленность
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