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    Стало известно время начала вечера бокса Головкин - Шеремета за два титула

    10 Декабря 2020, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлено время начала вечера бокса 18 декабря Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) из Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Начало вечера бокса запланировано на 17:00 по местному времени, а главный бой ожидается около 20:00. По времени Нур-Султана поединки андеркарта начнутся утром в 04:00 субботы 19 декабря, а бой Головкин - Шеремета планируется на 07:00. Об этом говорится на сайте стримингового сервиса DAZN .

    Тем временем, на своей странице в сети Instagram казахстанская легенда мирового бокса опубликовал видео подготовки к рекордной 21-й защите титула.

    «Рекордная защита мирового титула. Осталось девять дней. Мой путь к 21», — гласит видеоролик.

    В рамках шоу Головкин — Шеремета на ринг выйдет еще один казахстанский боксер, непобежденный Али Ахмедов. Он поборется за вакантный титул чемпиона мира IBO во втором среднем весе в бою с эквадорцем Карлосом Гонгорой.

    Напомним, бой Головкин — Шеремета состоится 18 декабря в Голливуде (штат Флорида) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino. По казахстанскому времени событие пройдет утром 19 декабря. Геннадий в предстоящем поединке поставит на кон свои титулы чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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