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    Стало известно время начала первых матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков

    21 Июля 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На следующей неделе четыре казахстанских клуба выступят во втором отборочном раунде еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Лиге чемпионов «Астана» встретится с хорватским «Динамо». Первый матч команд пройдет в Загребе в ночь с 25 на 26 июля и начнется в 00:00 по астанинскому времени.

    В Лиге конференций 27 июля сыграют «Ордабасы», «Актобе» и «Тобол».

    В 21:00 в Шымкенте начнется матч «Ордабасы» и польской «Легии», в 23:00 в Кутаиси встретятся грузинское «Торпедо» и «Актобе», а в 23:30 в Базеле стартует матч между одноименным швейцарским клубом и «Тоболом».

    Для «Ордабасы» и «Актобе» это будут первые матчи в новом еврокубковом сезоне, в то время как «Астана» и «Тобол» стартовали с первого отборочного раунда в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Футбол
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