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    20:56, 25 Июль 2023 | GMT +6

    Стало известно время начала матчей 17-го тура Премьер-Лиги

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликовано время начала матчей 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Премьер-Лига

    17-й тур

    29 июля (суббота)

    19:00* «Кызылжар» — «Астана»

    21:00 «Кайсар» — «Кайрат»

    21:00 «Аксу» — «Шахтер»

    30 июля (воскресенье)

    18:00 «Мактаарал» — «Тобол»

    19:00 «Каспий» — «Актобе»

    20:00 «Атырау» — «Жетысу»

    * во всех матчах указано столичное время.

    После 16 туров лидером турнирной таблицы КПЛ с 42 очками является «Ордабасы», за ним идут «Астана» (39) и «Актобе» (34). Тройку аутсайдеров чемпионата составляют «Мактаарал» (12), «Каспий» (10) и «Аксу» (8).


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