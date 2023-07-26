20:56, 25 Июль 2023 | GMT +6
Стало известно время начала матчей 17-го тура Премьер-Лиги
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликовано время начала матчей 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Премьер-Лига
17-й тур
29 июля (суббота)
19:00* «Кызылжар» — «Астана»
21:00 «Кайсар» — «Кайрат»
21:00 «Аксу» — «Шахтер»
30 июля (воскресенье)
18:00 «Мактаарал» — «Тобол»
19:00 «Каспий» — «Актобе»
20:00 «Атырау» — «Жетысу»
* во всех матчах указано столичное время.
После 16 туров лидером турнирной таблицы КПЛ с 42 очками является «Ордабасы», за ним идут «Астана» (39) и «Актобе» (34). Тройку аутсайдеров чемпионата составляют «Мактаарал» (12), «Каспий» (10) и «Аксу» (8).