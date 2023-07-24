Стало известно время матча «Динамо» Загреб - «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 25 на 26 июля в Загребе (Хорватия) пройдет первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором местное «Динамо» примет «Астану», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Динамо» Загреб — «Астана» начнется в 00:00 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

Напомним, «Астана» стартовала в Лиге чемпионов с победы в двухматчевом противостоянии над грузинским «Динамо» (Тбилиси) — 3:2. Что касается загребского «Динамо», то для него это будет первый еврокубковый матч в новом сезоне. «Динамо» уже начало сезон в чемпионате Хорватии, неожиданно проиграв на своем поле «Хайдуку» — 1:2. Что касается последнего матча «Астаны» в чемпионате Казахстана, то она дома сыграла вничью с «Атырау» — 0:0.