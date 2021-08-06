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    Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа

    6 Августа 2021, 17:55

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в пяти видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    04:00 - Легкая атлетика. Марафон. Женщины. Финал

    Жанна Мамажанова 11:00 - Каратэ. Женщины. Квалификация +61 кг. Софья Берульцева 11:00 - Каратэ. Мужчины. Квалификация +75 кг. Данияр Юлдашев 11:42 - Современное пятиборье. Мужчины Павел Ильяшенко 12:48 - Велотрек. Кейрин. Мужчины. Квалификация Сергей Пономарев 15:45 - Вольная борьба. Мужчины. Утешительный поединок 65 кг. Даулет Ниязбеков. Напомним, казахстанские спортсмены завоевали на Олимпиаде-2020 в Токио семь медалей: все — бронзовые.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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