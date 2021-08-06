Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в пяти видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

04:00 - Легкая атлетика. Марафон. Женщины. Финал

Жанна Мамажанова 11:00 - Каратэ. Женщины. Квалификация +61 кг. Софья Берульцева 11:00 - Каратэ. Мужчины. Квалификация +75 кг. Данияр Юлдашев 11:42 - Современное пятиборье. Мужчины Павел Ильяшенко 12:48 - Велотрек. Кейрин. Мужчины. Квалификация Сергей Пономарев 15:45 - Вольная борьба. Мужчины. Утешительный поединок 65 кг. Даулет Ниязбеков. Напомним, казахстанские спортсмены завоевали на Олимпиаде-2020 в Токио семь медалей: все — бронзовые.