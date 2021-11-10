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    Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на турнире в Минске

    10 Ноября 2021, 22:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на турнире в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Напомним , хоккейная сборная Казахстана до 17 лет отправилась в Минск, где проведет три матча в рамках «Кубка Президентского клуба».

    В связи с Covid-ограничениями команда Словакии не смогла прибыть в столицу Беларуси. Вместо них хозяева выставят резервный состав своей юношеской сборной. Все матчи будут показаны в онлайн-формате.

    Представляем Вашему вниманию расписание матчей сборной Казахстана (время Нур-Султана):

    - 11 ноября, 20:00 — Беларусь — Казахстан,

    - 12 ноября, 16:00 — Россия — Казахстан,

    - 13 ноября, 14:00 — Казахстан — МТЗ Юниорская лига.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Беларусь Молодежь Хоккей
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