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    Стало известно расписание матчей сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022

    14 Января 2020, 20:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея опубликовала составы всех отборочных групп на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает Sports.kz.

    Сборная Казахстана попала в группу H, где встретится с Украиной, Польшей и Голландией. Матчи пройдут с шестого по девятое февраля на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.

    Шестого февраля подопечные Андрея Скабелки откроют отборочный раунд для себя матчем с Украиной, седьмого сыграют с Голландией, а девятого встретятся с Польшей.

    Сборной Казахстана необходимо занять первое место в группе, чтобы пройти в финальный этап, который состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Норвегии и Латвии. Расписание всех матчей группы H выглядит следующим образом: 6 февраля: 15:00 (по времени Нур-Султана) Польша — Голландия; 19:30 Украина — Казахстан.

    7 февраля: 15:00 Польша — Украина; 19:30 Казахстан — Голландия.

    9 февраля: 13:00 Голландия — Украина; 17:00 Казахстан — Польша.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
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