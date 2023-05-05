Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в пятый день ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 5 мая, сразу три казахстанских боксера выступят на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая стартует в 14:00 по астанинскому времени, Серик Темиржанов (57 кг) в 1/16 финала встретится с представителем Мали Абдул Каримом Батили — их поединок запланирован первым по счету на ринге А.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, Нурбек Оралбай (80 кг) проведет первый бой на турнире с азербайджанцем Мурадом Аллахвердиевым — они встретятся на ринге Б пятой парой.

В категории до 92 килограммов брат Нурбека Айбек Оралбай проведет второй поединок на первенстве мира с итальянцем Азиз Аббесом Мухийдином — их поединок пройдет в девятой паре на ринге А.

Отметим, что сборная Казахстана уже понесла две потери на чемпионате мира — Талгат Сырымбетов (60 кг) и Санатали Тольтаев (63,5 кг) и одержала одну победу - Камшыбек Кункабаев провел первый бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и победил соперника решением судей.



