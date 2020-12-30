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    Стало известно об организации боя Геннадия Головкина с непобежденным чемпионом мира

    30 Декабря 2020, 08:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Влиятельный в мире бокса функционер Эдди Хирн рассчитывает устроить в 2021 году объединительный поединок в среднем весе (до 72,6 кг) между 38-летним чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) из Казахстана и 32-летним американским обладателем пояса WBO Деметриусом Андраде (29-0, 18 КО). Такую весть он сообщил в эфире Sirius XM Boxing, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Буду говорить об этом с DAZN, — рассказал глава Matchroom Boxing. — Скажу им: «У вас контракт с Андраде, и контракт с Головкиным. Давайте сведём их в одном ринге».

    Больше ничего об этом промоутер не добавил.

    18 декабря Головкин отстоял титул, победив Шеремету досрочно — Камил не смог продолжить бой после 7-го раунда.

    Андраде выступал аж в январе: в 9-м раунде остановил в безнадёжном мисматче Люка Килэра. Месяц назад он должен был выйти на бой против Дасти Эрнандеса-Харрисона, но поединок не состоялся.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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