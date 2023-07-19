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    Стало известно о состоянии мужчины, которому пересадили сердце в Шымкенте

    19 Июля 2023, 18:07

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте 61-летний мужчина, которому пересадили сердце, идет на поправку и чувствует себя хорошо, передает otyrar.kz.

    На 9 день после операции врачи установили стент пациенту, которому пересадили сердце 46-летнего донора с разрешения его родных и близких.

    Навестить больного приехал и главный врач города Нурлыбек Асылбеков. Он выразил благодарность врачам, которые провели сложную работу и выполнили её успешно.

    «Наши местные кардиохирурги совместно со специалистами Национального научного кардиохирургического центра успешно провели операцию. В этой связи выражаю благодарность квалифицированным врачам. Мы стараемся улучшить здоровье горожан и оказать качественную медицинскую помощь», — сказал руководитель управления Нурлыбек Асылбеков.

    Ранее сообщалось о том, что в Шымкенте впервые была проведена операция по пересадке донорского сердца мужчине.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Здравоохранение Шымкент Трансплантация Донорство
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