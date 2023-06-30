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    Стало известно начало матчей 13 и 14 туров КПЛ

    30 Июня 2023, 00:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 и 2 июля пройдут матч 13 и 14 туров Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Профессиональная футбольная лига Казахстана представила время начала всех поединков.

    Премьер-Лига 13-14 туры

    1 июля 18:00* «Жетысу» — «Шахтер» 18:00 «Мактаарал» — «Актобе» 21:00 «Кайсар» — «Окжетпес»

    2 июля 17:00 «Кызылжар» — «Кайрат» 19:00 «Каспий» — «Астана» 20:00 «Тобол» — «Атырау» 21:00 «Ордабасы» — «Аксу»

    На данный момент в турнирной таблице лидирует «Астана» с 35 очками, на три меньше - у шымкентского «Ордабасы», имеющего две игры в запасе, «Актобе» идет с 25 набранными баллами. В зоне вылета находятся атакентский «Мактаарал», актауский «Каспий» и павлодарский «Аксу».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Футбол
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