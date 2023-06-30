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Стало известно начало матчей 13 и 14 туров КПЛ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Июня 2023, 00:19
Стало известно начало матчей 13 и 14 туров КПЛ Фото: пресс-службы ФК «Тобол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 и 2 июля пройдут матч 13 и 14 туров Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила время начала всех поединков.

Премьер-Лига
13-14 туры

1 июля
18:00* «Жетысу» — «Шахтер»
18:00 «Мактаарал» — «Актобе»
21:00 «Кайсар» — «Окжетпес»

2 июля
17:00 «Кызылжар» — «Кайрат»
19:00 «Каспий» — «Астана»
20:00 «Тобол» — «Атырау»
21:00 «Ордабасы» — «Аксу»

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Астана» с 35 очками, на три меньше - у шымкентского «Ордабасы», имеющего две игры в запасе, «Актобе» идет с 25 набранными баллами. В зоне вылета находятся атакентский «Мактаарал», актауский «Каспий» и павлодарский «Аксу».



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