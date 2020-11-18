Стало известно место проведения боя Геннадия Головкина перед трилогией с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации инсайдера The Athletic Майка Коппинджера, чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин проведет свой следующий бой 18 декабря в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Соперником станет его обязательный претендент от IBF, поляк Камил Шеремета. Поединок состоится накануне очередного выступления Сауля «Канело» Альвареса, который сразится против Каллума Смита 19 декабря на DAZN. Ожидается, что в следующем году казахстанец и мексиканец сойдутся на ринге в третьем бою.

«Теперь, когда бой «Канело» против Смита пройдет 19 декабря, ожидайте, что поединок Головкин — Шеремета состоится 18 декабря, если в ближайшее время удастся заключить сделку с DAZN. Согласно источникам, бой, скорее всего, состоится в Техасе или Флориде, и поместит «Канело» и GGG в один и тот же график перед их потенциальным третьим боем в мае», — написал в сети Twitter Коппинджер.

Напомним, авторитетный сайт BoxRec.com представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound). Первое место в табеле о рангах занял британец Тайсон Фьюри, за ним располагаются представитель США Эррол Спенс и казахстанский боксер Геннадий Головкин.



