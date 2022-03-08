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    Стало известно место Казахстана в медальном зачете Паралимпиады-2022

    8 Марта 2022, 20:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан вошел в медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине после того, как бронзовую медаль завоевал биатлонист Александр Герлиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Теперь сборная Казахстана делит 17 место с Австралией и Швейцарией — у них также по одной «бронзе». Лидером медального зачета на данный момент является Китай — 8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Украина — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Тройку лучших замыкает Канада — 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.

    ТОП-10 медального зачета Паралимпиады-2022 в Пекине:

    1. Китай — 8-8-11 (27)

    2. Украина — 6-7-4 (17)

    3. Канада — 5-2-6 (13)

    4. Япония — 3-1-2 (6)

    5. Франция — 3-1-1 (5)

    6. Словакия — 3-0-0 (3)

    7. Германия — 2-6-3 (11)

    8. США — 2-6-2 (10)

    9. Норвегия — 2-1-0 (3)

    10. Австрия — 1-3-1 (5)

    17. Казахстан — 0-0-1 (1).

    Напомним, сегодня парабиатлонист Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую медаль с бронзовым отливом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского спортсмена. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов тоже поздравил паралимпийца с завоеванной бронзовой медалью.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Китай Зимние виды спорта Олимпиада-2022
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