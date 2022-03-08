Стало известно место Казахстана в медальном зачете Паралимпиады-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан вошел в медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине после того, как бронзовую медаль завоевал биатлонист Александр Герлиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Теперь сборная Казахстана делит 17 место с Австралией и Швейцарией — у них также по одной «бронзе». Лидером медального зачета на данный момент является Китай — 8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Украина — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Тройку лучших замыкает Канада — 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.

ТОП-10 медального зачета Паралимпиады-2022 в Пекине:

1. Китай — 8-8-11 (27)

2. Украина — 6-7-4 (17)

3. Канада — 5-2-6 (13)

4. Япония — 3-1-2 (6)

5. Франция — 3-1-1 (5)

6. Словакия — 3-0-0 (3)

7. Германия — 2-6-3 (11)

8. США — 2-6-2 (10)

9. Норвегия — 2-1-0 (3)

10. Австрия — 1-3-1 (5)

17. Казахстан — 0-0-1 (1).

Напомним, сегодня парабиатлонист Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую медаль с бронзовым отливом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского спортсмена. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов тоже поздравил паралимпийца с завоеванной бронзовой медалью.