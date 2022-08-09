Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Стало известно место Казахстана по итогам всемирной шахматной олимпиады

    9 Августа 2022 17:08

    ЧЕННАИ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завершил выступления на всемирной шахматной олимпиаде, передает МИА «Казинформ».

    Как передает Telegram-канал «Спорт Шредингера», женская сборная Казахстана занимает 5-е место на всемирной шахматной Олимпиаде-2022, а мужская - 17-е.

    Сегодня в последнем туре Всемирной шахматной Олимпиады женская и мужская сборные Казахстана сыграли с третьими составами сборных Индии.

    женская сборная Казахстана обыграла Индию со счетом 2,5-1,5.

    Победы одержали Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. Ксения Балабаева сыграла вничью, а Гулисхан Нахбаева потерпела поражение.

    Олимпиаду в Индии казахстанские шахматистки завершили с восемью победами, одной ничьей и двумя поражениями.

    Олимпийское золото у женщин забрала Украина. Команда одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Серебро взяли шахматистки из Грузии, а бронзу - США.

    А мужская сборная сыграла вничью с Индией со счетом 2-2. Победу одержал Ринат Джумабаев. Алишер Сулейменов и Казыбек Ногербек сыграли вничью, а Арыстанбек Уразаев потерпел поражение. Казахстанцы завершили олимпиаду с семью победами, одной ничьей и тремя поражениями.

    Олимпийское золото выиграл Узбекистан. Команда одержала восемь побед, трижды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Серебряными призерами стала сборная Армении, а бронзовыми - Индия-2

    Фото: Chessnews.info


    #Спорт #Шахматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужская сборная Узбекистана впервые в истории стала победителем шахматной олимпиады
    Первый международный шахматный фестиваль пройдет в Атырау
    Участники Tartyl Fest соберутся в Актобе
    Мужская сборная Казахстана поднялась в рейтинге всемирной шахматной олимпиады
    Популярное
    1 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
    2 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
    3 Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
    4 Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га
    5 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области