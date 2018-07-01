Стало известно место и время дебюта в UFC первого казахского бойца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно время и место дебютного поединка чемпиона M-1 Global в легком весе (70,3 кг) Дамира Исмагулова (16-2) в UFC, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на страницу mma_f1ghters_kz в Инстаграм.

Переход россиянина, этнического казаха в сильнейшую лигу мира в своем интервью Вестнику ММА подтвердил президент лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн.

Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве. Отмечается, что Дамир Исмагулов пополнит полулегкий дивизион (65 кг).

Исмагулов является этническим казахом из России (Оренбург), в M-1 он становился чемпионом в легком весе. 15-го июня Дамир отстоял свой титул в поединке против Артема Дамковского. Дамир Исмагулов регулярно бывает в Казахстане, проводит здесь тренировки. Как отмечал боец в своих интервью, он чувствует поддержку со стороны казахстанских болельщиков.