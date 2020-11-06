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    Стало известно место Головкина в рейтинге The Ring

    6 Ноября 2020, 22:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Редакция журнала The Ring внесла изменения в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

    В ТОП-10 было решено добавить чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA Super и IBF, британского боксера Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) — теперь он занимает девятое место. Это повлекло за собой падение казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) — он опустился на последнюю, десятую позицию в P4P-рейтинге.

    Лидирует же мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО). На втором месте — японский боксер Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО), на третьем — непобежденный американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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