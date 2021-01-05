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    Стало известно место Головкина в первом за 2021 год рейтинге P4P от BoxRec

    5 Января 2021, 01:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За прошедший месяц в первой десятке произошли лишь незначительные изменения: на десятую строчку рейтинга наконец-то смог прорваться действующий абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, сместивший на одиннадцатую позицию россиянина Сергея Ковалева.

    Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:

    1. Сауль Альварес (Мексика);

    2. Тайсон Фьюри (Великобритания);

    3. Эррол Спенс-младший (США);

    4. Теренс Кроуфорд (США);

    5. Деонтей Уайлдер (США);

    6. Энтони Джошуа (Великобритания);

    7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);

    8. Геннадий Головкин (Казахстан);

    9. Александр Поветкин (Россия);

    10. Теофимо Лопес (США).


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
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