Стало известно место Головкина в первом за 2021 год рейтинге P4P от BoxRec

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За прошедший месяц в первой десятке произошли лишь незначительные изменения: на десятую строчку рейтинга наконец-то смог прорваться действующий абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, сместивший на одиннадцатую позицию россиянина Сергея Ковалева.

Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Тайсон Фьюри (Великобритания);

3. Эррол Спенс-младший (США);

4. Теренс Кроуфорд (США);

5. Деонтей Уайлдер (США);

6. Энтони Джошуа (Великобритания);

7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);

8. Геннадий Головкин (Казахстан);

9. Александр Поветкин (Россия);

10. Теофимо Лопес (США).



