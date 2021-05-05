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    Стало известно место Головкина в обновленном рейтинге P4P по версии BWAA

    5 Мая 2021, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) представила обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

    Лидером ТОП-10 по-прежнему остается чемпион мира по версиям WBA и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

    По сравнению с предыдущей версией рейтинга, казахстанский боксер, обладатель поясов IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с 9-го на 10-е место, пропустив вперед чемпиона мира в первом легчайшем весе Хуана Франсиско Эстраду.

    Полный рейтинг P4P от BWAA за май:
    1. Сауль «Канело» Альварес
    2. Теренс Кроуфорд
    3. Наоя Иноуэ
    4. Эррол Спенс-младший
    5. Теофимо Лопес
    6. Тайсон Фьюри
    7. Александр Усик
    8. Василий Ломаченко
    9. Хуан Франсиско Эстрада
    10. Геннадий Головкин

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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