Стало известно место Головкина в обновленном рейтинге P4P по версии BWAA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) представила обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Лидером ТОП-10 по-прежнему остается чемпион мира по версиям WBA и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга, казахстанский боксер, обладатель поясов IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с 9-го на 10-е место, пропустив вперед чемпиона мира в первом легчайшем весе Хуана Франсиско Эстраду.

Полный рейтинг P4P от BWAA за май:

1. Сауль «Канело» Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс-младший

5. Теофимо Лопес

6. Тайсон Фьюри

7. Александр Усик

8. Василий Ломаченко

9. Хуан Франсиско Эстрада

10. Геннадий Головкин