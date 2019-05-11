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Стало известно, кто спас ценой своей жизни тонувшую девочку в Нур-Султане

11 Мая 2019 06:26 512
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Стало известно, кто спас ценой своей жизни тонувшую девочку в Нур-Султане

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя мужчины, спасшего тонувшую девочку ценой своей жизни, передает МИА «Казинформ».

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Имя героя - Ерлан Раимкулов. «Спасая жизнь девочки, тонувшей в р.Есиль, погиб сержант войсковой части 47762 Сил воздушной обороны Ерлан Раимкулов. У него остались супруга и двое сыновей», - сообщил Ержан Багдатов в Facebook.

Напомним, 10 мая в 12:10 на реке Есиль, в районе садоводческого общества «Газмашаппаратура», спасателями ГУ «Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» была оказана первая медицинская помощь девочке, 2007 г.р., которая прыгнула в реку за своей собакой и начала тонуть. Благодаря очевидцу, который рыбачил на берегу, девочка была спасена. К сожалению, мужчина, 1981г.р., спасший девочку сам не справился с течением и утонул, тело прибило к берегу и извлечено очевидцами.

 

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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