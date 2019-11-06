Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Стало известно, кто напал на погранзаставу в Таджикистане

    6 Ноября 2019, 17:11

    ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ – Стало известно, кто совершил вооруженное нападение на погранзаставу в Таджикистане 6 ноября 2019, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    В ходе следственных действий и допросов задержанных установлено, что вооруженная террористическая группа, совершившая 6 ноября 2019 года вооружённое нападение на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султонобод», 3 ноября 2019 года, используя тёмное время суток, незаконно пересекла государственную границу в улусволи Калъаи Зол Исламской Республики Афганистан.

    Отмечается, что все являются членами террористической организации «ДАИШ» (организация запрещена в Казахстане).

    Группировка вступила в вооружённую перестрелку.

    В настоящее время оперативно-следственная группа продолжает расследование.

    Ранее сообщалось, в ночь на 6 ноября 2019 года в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад»

    Автор:

    Таджикистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков