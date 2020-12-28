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    Стало известно, когда может состояться третий бой Головкин — «Канело»

    28 Декабря 2020, 07:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как пишет журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз, казахстанский боксер Геннадий Головкин является одним из трех соперников, рассматриваемых на бой Сауля Альвареса в мае 2021 года в рамках соглашения о двух боях мексиканской звезды, над которым с DAZN работает менеджер и тренер «Канело» Эдди Рейносо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «В первом поединке по соглашению о двух боях на DAZN «Канело» защитит свои титулы WBA/WBC в суперсреднем весе против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма.

    Для второго боя «Канело» в рамках сделки с DAZN есть три варианта: Билли Джо Сондерс, Калеб Плант, Геннадий Головкин», — пишет автор.

    Напомним, мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес ответил, какой бой являлся бы для него более предпочтительным. Из предложенных ему оппонентов между Головкиным и Мейвезером, «Канело» выбрал Мэйвезера.

    Геннадий Головкин провел 19 декабря бой в Голливуде. В нем он заставил капитулировать в углу поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и установил рекорд по количеству титульных защит в среднем весе — 21.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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