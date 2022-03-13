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    Стало известно итоговое место Казахстана в медальном зачете Паралимпиады-2022

    13 Марта 2022, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром по времени Нур-Султана казахстанские спортсмены завершили свои выступления на Паралимпиаде в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В итоговом медальном зачете Казахстан разделил 17-е место со сборными Австралии и Швейцарии (у всех по одной «бронзе»). Лидером стала команда Китая, украинцы заняли второе место, а Канада замкнула ТОП-3.

    Напомним, единственную медаль для Казахстана завоевал Александр Герлиц, став третьим в парабиатлоне.

    Казахстан на Играх в Пекине был представлен пятью спортсменами: Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Ербол Хамитов, Денис Петренко, Юрий Березин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Олимпиада-2022
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