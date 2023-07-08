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    Стало известно, где пройдет «Евровидение-2024»

    8 Июля 2023, 04:40

    МАЛЬМЕ. КАЗИНФОРМ - Очередной музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в городе Мальме на юге Швеции 7, 9 и 11 мая 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Добро пожаловать обратно в Мальмё! Мальмё примет Евровидение в третий раз 7, 9 и 11 мая 2024 года», - говорится в сообщении организаторов конкурса.

    Заинтересованность в проведении конкурса проявили несколько шведских городов, в том числе Стокгольм, Гётеборг и Эрншёльдсвик. Как пояснила исполнительный продюсер «Евровидения-2024» Эбба Адилссон, после конкурса 2013 года в Мальмё «появилось больше современных мест для встреч», власти и жители стараются «предложить гостям и жителям принять активное участие в праздничных мероприятиях, которых будет даже больше, чем в прошлый раз».

    Швеция устраивает Евровидение после победы в этом году певицы Лорин. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11 мая на Malmö Arena.

    Королевство принимало международный конкурс шесть раз, в том числе три раза в Стокгольме, два - в Мальмё и один - в Гётеборге.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Культура Музыка Евровидение
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