Стали известны знаменосцы Казахстана на Азиаде в Ханчжоу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны знаменосцы сборной Казахстана на предстоящих Азиатских играх в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры РК.

Как сообщили в ведомстве, знаменосцами XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу станут одни из самых титулованных современных атлетов Казахстана - капитан сборной «национального» вида спорта (бокс) - Асланбек Шымбергенов и представительница «королевы спорта» - (прыжки в высоту) Надежда Дубовицкая.

Асланбек родился 9 октября 1993 года в Жамбылской области. Является действующим чемпионом мира по боксу, чемпионом Азии и серебряным призером летних Азиатских игр в Джакарте-2018.

Надежда родилась 12 марта 1998 году в Семее. За свою карьеру она становился бронзовым призером чемпионата мира, победительницей и призером чемпионата Азии, обладательницей рекорда континента.

Напомним, XIX летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в городе Ханчжоу.