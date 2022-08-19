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    Стали известны все участницы 1/4 финала турнира в Цинциннати с участием Елены Рыбакиной

    19 Августа 2022 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По завершению заключительной встречи третьего круга женского турнира в Цинциннати серии WTA 1000, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Шелби Роджерс (6:4, 6:7 (2:7), 6:4), стали известны все участницы 1/4 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Так, за выход в полуфинал поборются:

    Мэдисон Кис (США, 24-й номер рейтинга) — Елена Рыбакина (Казахстан, 25-е место рейтинга);

    Айла Томлянович (Новая Зеландия, 63-е место рейтинга) — Петра Квитова (Чехия, 28-е место рейтинга);

    Джессика Пегула (США, 8-й номер рейтинга) — Каролин Гарсия (Франция, 35-й номер рейтинга);

    Арина Соболенко (Беларусь, 7-й номер рейтинга) — Чжан Шуай (Китай, 44-й номер рейтинга).

    Встречи 1/4 финала пройдут 19 и 20 августа. Финал запланирован на воскресенье, 21 августа.

    Фото: ktf.kz
    #Спорт #США #Теннис
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