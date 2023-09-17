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    17:15, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стали известны время и обстоятельства встречи Касым-Жомарта Токаева с Джо Байденом

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    Встречу президента США и глав пяти государств Центральной Азии в ходе саммита Генеральной Ассамблеи ООН подтвердили в Белом доме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

    Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что на следующей неделе мировые лидеры соберутся на открытие 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Джо Байден будет находиться в Нью-Йорке до среды, где постарается использовать данное мероприятие для продвижения интересов и ценностей США по целому ряду вопросов.

    Во вторник Джо Байден выступит со своим ежегодным обращением к Генеральной Ассамблее. В своей речи президент США представит миру шаги, которые он и его администрация предприняли для продвижения видения американского лидерства, основанного на сотрудничестве с другими государствами для решения наиболее насущных мировых проблем.

    Отдельно советник обозначил предстоящую встречу президента США с главами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Джейк Салливан обозначил, что это будет первый в истории президентский саммит «С5+1», который фактически начался в 2015 году и с тех пор только укреплялся, достигнув уровня лидеров государств.

    Первый президентский саммит позволит лидерам обсудить целый ряд вопросов, от региональной безопасности до торговли и взаимодействия, изменения климата и текущих реформ, направленных на улучшение управления и верховенства закона.

    Президент также проведет традиционный прием с главами государств и правительств, на котором у него будет возможность переговорить лично.
    Ранее сообщалось, что начался рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. В ходе визита Глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».
    Теги:
    Америка Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Политика США для mail.ru Президент
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