Стали известны время и обстоятельства встречи Касым-Жомарта Токаева с Джо Байденом

Встречу президента США и глав пяти государств Центральной Азии в ходе саммита Генеральной Ассамблеи ООН подтвердили в Белом доме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что на следующей неделе мировые лидеры соберутся на открытие 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Джо Байден будет находиться в Нью-Йорке до среды, где постарается использовать данное мероприятие для продвижения интересов и ценностей США по целому ряду вопросов.

Во вторник Джо Байден выступит со своим ежегодным обращением к Генеральной Ассамблее. В своей речи президент США представит миру шаги, которые он и его администрация предприняли для продвижения видения американского лидерства, основанного на сотрудничестве с другими государствами для решения наиболее насущных мировых проблем.

Отдельно советник обозначил предстоящую встречу президента США с главами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Джейк Салливан обозначил, что это будет первый в истории президентский саммит «С5+1», который фактически начался в 2015 году и с тех пор только укреплялся, достигнув уровня лидеров государств.

Первый президентский саммит позволит лидерам обсудить целый ряд вопросов, от региональной безопасности до торговли и взаимодействия, изменения климата и текущих реформ, направленных на улучшение управления и верховенства закона.