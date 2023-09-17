Стали известны время и обстоятельства встречи Касым-Жомарта Токаева с Джо Байденом
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что на следующей неделе мировые лидеры соберутся на открытие 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Джо Байден будет находиться в Нью-Йорке до среды, где постарается использовать данное мероприятие для продвижения интересов и ценностей США по целому ряду вопросов.
Во вторник Джо Байден выступит со своим ежегодным обращением к Генеральной Ассамблее. В своей речи президент США представит миру шаги, которые он и его администрация предприняли для продвижения видения американского лидерства, основанного на сотрудничестве с другими государствами для решения наиболее насущных мировых проблем.
Отдельно советник обозначил предстоящую встречу президента США с главами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Джейк Салливан обозначил, что это будет первый в истории президентский саммит «С5+1», который фактически начался в 2015 году и с тех пор только укреплялся, достигнув уровня лидеров государств.
Первый президентский саммит позволит лидерам обсудить целый ряд вопросов, от региональной безопасности до торговли и взаимодействия, изменения климата и текущих реформ, направленных на улучшение управления и верховенства закона.Президент также проведет традиционный прием с главами государств и правительств, на котором у него будет возможность переговорить лично.
Ранее сообщалось, что начался рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. В ходе визита Глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».