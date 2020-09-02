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    Стали известны сроки следующего боя Головкина и трилогии с «Канело»

    2 Сентября 2020, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны сроки ближайших боев чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадия Головкина, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как рассказал в разговоре с DAZN со-промоутер GGG Эдди Хирн, у боксера есть подписанный контракт на проведение обязательной защиты титула IBF в бою с поляком Камилом Шереметой. Это событие, как ожидается, пройдет в ноябре.

    После этого, Геннадий планирует в мае следующего года провести третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой будет традиционно приурочен к одной из излюбленных дат «Канело» — празднику Синко де Майо (отмечается 5 мая).

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    Спорт Головкин
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