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    Стали известны соперники казахстанских боксёров на олимпийском турнире в Аммане

    3 Марта 2020, 11:09

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В Аммане прошла жеребьёвка квалификационного олимпийского турнира для Азии и Океании «Дорога в Токио». Об этом передаёт МИА «Казинформ».

    По информации Казахстанской федерации бокса, наши спортсмены выйдут на ринг 4 марта - первыми будут Даметкен Келимбет (57 кг), которой выпало биться с китаянкой Инь Юньхуа и Римма Волосенко (60 кг) - она встретится с соперницей из Индии.

    5 марта Закир Сафиуллин (63 кг) встретится с победителем поединка иракского и китайского боксёров, Абильхан Аманкул (75 кг) выйдет против победителя боя корейского и таджикского спортсменов, Бекзад Нурдаулетов (81 кг) - против выигравшего предварительный бой в паре Новая Зеландия - Япония.

    6 марта Аблайхан Жусупов (69 кг) стартует с боя против победителя в паре Монголия - Катар, Валентина Хальзова (69 кг) встретится с кореянкой Сюён Чои, а Надежда Рябец (75 кг) с узбекской спортсменкой Навбахор Хамидовой.

    7 марта Сакен Бибосынов (52 кг) встречается с победителем в паре японского и кыргызского боксёров, Серик Темиржанов (57 кг) - с иракцем аль-Судани, Ангелина Лукас (51 кг) - с тайкой Ютамас Йитронг.

    8 марта в борьбу вступают тяжеловесы. Василий Левит (91 кг) встречается с выигравшим в паре Таджикистан - Монголия, Камшибек Кункабаев (+91) - с победителем предварительного боя Иран - Китай.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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