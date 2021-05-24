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    Стали известны соперники казахстанцев на «Ролан Гаррос»

    24 Мая 2021, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, соревнования стартуют сегодня, 24 мая.

    По результатам жеребьевки казахстанец Дмитрий Попко на старте сыграет с одним из местных теннисистов Маттео Мартино.

    Там же во Франции в Страсбурге стали известны результаты жеребьёвки основной сетки женского турнира серии WTA 250, который пройдёт с 24 по 29 мая. В соревнованиях примут участие две казахстанки. Обе стартуют в матчах первого круга. Юлия Путинцева встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Зарине Дияс будет противостоять Каролин Гарсия из Франции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Франция
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