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    Стали известны соперницы казахстанок в финале ЧА-2023 до 22 лет по боксу

    22 Января 2023, 21:50

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Две казахстанские боксерши вышли в финал чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 70 килограммов Жасмин Кизатова поборется за «золото» с узбекистанкой Азизой Зокировой, которая при жеребьевке попала в финал без боя. В весовой категории до 81 килограмма Гульсая Ержан в решающем поединке сразится с таиландкой Порннипой Чути, которая в полуфинале победила Сахобат Хусанову из Узбекистана.

    Напомним, с «бронзой» выступление на континентальном первенстве завершили семь казахстанских спортсменок: Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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