Стали известны шесть пар плей-офф ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сформированы шесть пар 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

3 декабря в Дохе состоится первый матч 1/8 финала, в котором встретятся сборные Нидерландов и США.

В ночь с 3 на 4 декабря в Аль-Райане сборная Аргентины сыграет с Австралией.

4 декабря в Дохе действующий чемпион мира, сборная Франции встретится с командой Польши.

В ночь с 4 на 5 декабря в Эль-Хауре состоится матч сборных Англии и Сенегала.

5 декабря в Эль-Вакре пройдет матч 1/8 финала, в котором встретятся Япония и Хорватия.

В ночь с 5 на 6 декабря в Дохе сыграют сборные Марокко и Испании.

Оставшиеся пары 1/8 финала будут определены по итогам заключительных матчей в группах G и H.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией и покинула турнир, а команда Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Также сборная Японии сенсационно обыграла Испанию и вышла в плей-офф турнира, а Германия обыграла Коста-Рику, но не смогла выйти в плей-офф.

Фото: sports.kz



