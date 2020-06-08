Стали известны результаты проверки видео с судьей и прокурором в сауне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Верховном суде рассказали о результатах проверки видео с судьей и прокурором в сауне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту нахождения председателя Кербулакского районного суда Алматинской области Д. Сейтова в банном комплексе Комиссией по судейской этике Алматинского областного суда проведена проверка. Материалы проверки рассмотрены комиссией. Комиссия признала факт нарушения Кодекса судейской этики председателем Кербулакского районного суда Алматинской области Д. Сейтовым. На сегодняшний день материал в отношении Сейтова находится на рассмотрении пленарного заседания Алматинского областного суда», - сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садуакасов.

В пресс-службе Верховного суда также отметили, что порядок освобождения от занимаемых должностей и привлечения к дисциплинарной ответственности судей регулируется Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Увольнению судей по отрицательным мотивам предшествует несколько этапов.

Во-первых, по конкретному случаю Комиссией по судейской этике проводится проверка с вынесением заключения о наличии в действиях судьи факта нарушения Кодекса судейской этики. В случае выявления нарушения, пленарное заседание с участием всех судей областного суда, путем тайного голосования решает вопрос о направлении материала для привлечения к дисциплинарной ответственности судьи в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете. При этом, судья вправе обжаловать решение Судебного жюри о привлечении его к дисциплинарной ответственности в Высший Судебный Совет, и только после этого Высший Судебный Совет может принять окончательное решение.