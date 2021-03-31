Стали известны причины побега солдата-срочника из части в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В региональном командовании «Юг» пояснили причины побега солдата-срочника из части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 19-летний Нурасыл Арысбаев, военнослужащий механизированной бригады РгК «Юг», во время ночного дежурства покинул часть самовольно, никого не предупредив. Солдату оставалось служить еще полгода. Родственники в версию побега не верили, так как накануне он звонил, сказав, что всё хорошо.

Солдат-срочник, самовольно оставивший воинскую часть, был найден на четвертые сутки поисков, в которых участвовали 19 поисковых групп по всей Жамбылской области, правоохранительные органы, военная полиция Таразского гарнизона.

О причинах побега рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель пресс-службы Таразского гарнизона медиацентра Министерства обороны РК майор Дина Мухаринова.

«Солдат говорит, что соскучился по дому, хотел навестить, но прежде намеревался подзаработать. Неуставные взаимоотношения в части мы категорически исключаем. Эта часть образцовая, боевая. В каждом подразделении есть офицеры-воспитатели, психологи. Повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Дедовщины нет. Я сама там служила три года, там следят за солдатами-срочниками лучше, чем за собственными детьми», - пояснила представитель РгК «Юг».

По словам спикера, командование части считает поступок солдата недостойным.

«На его поиски было направлено более двухсот военнослужащих, которых оторвали от их непосредственных обязанностей. Своими необдуманными действиями он подал очень плохой пример, не задумываясь о последствиях. Не подумал о том, столько хлопот и затрат (в том числе моторесурсов - сколько техники было направлено на выезды для его поиска) он причинил командованию части, и особенно сколько доставил тревог матери и родным», - пояснила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона медиацентра МО РК майор Дина Мухаринова.