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    Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

    30 Января 2023, 09:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представлена обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после завершения Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победитель турнира серб Новак Джокович поднялся с пятого на первое место. На вторую строчку сместился испанец Карлос Алькарас, третий – финалист Открытого чемпионата Австралии Стефанос Циципас из Греции.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не изменил своего положения – 36-й. Тимофей Скатов отыграл 15 позиций и занял 129-е место.

    В парном разряде первое место с одинаковым количеством очков (7,440) разделили Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третий – американский теннисист Раджив Рам.

    Казахстанец Андрей Голубев поднялся на одну позицию – 48-й, Александр Недовесов сместился на шесть строчек вниз – 65-й. Бублик откатился на две отметки, став 181-м.


    Фото: sports.kz



    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Теннис
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