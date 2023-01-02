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    Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

    2 Января 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала дебютный в 2023 году релиз рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохраняет испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются его соотечественник Рафаэль Надаль и Каспер Рууд из Норвегии.

    Казахстанец Александр Бублик остается 37-м, Тимофей Скатов — по-прежнему 142-й, а Михаил Кукушкин занимает 188-е место.

    В парном разряде первое место делят нидерландский спортсмен Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — Раджив Рам из США.

    Представители РК Андрей Голубев и Александр Недовесов также остались на прежних позициях — 47-я и 50-я соответственно. Бублик — 170-й.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Теннис
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