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Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

2 Января 2023, 12:21
Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала дебютный в 2023 году релиз рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются его соотечественник Рафаэль Надаль и Каспер Рууд из Норвегии.

Казахстанец Александр Бублик остается 37-м, Тимофей Скатов — по-прежнему 142-й, а Михаил Кукушкин занимает 188-е место.

В парном разряде первое место делят нидерландский спортсмен Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — Раджив Рам из США.

Представители РК Андрей Голубев и Александр Недовесов также остались на прежних позициях — 47-я и 50-я соответственно. Бублик — 170-й.


Фото: olympic.kz


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