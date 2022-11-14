Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

14 Ноября 2022, 13:53

14 Ноября 2022, 13:53

Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

ТОП-3 остался без изменений: лидирует испанец Карлос Алькарас, за ним следуют его соотечественник Рафаэль Надаль, третий — представитель Греции Стефанос Циципас.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сохранил 37-ю строку. Тимофей Скатов потерял одну позицию, став 142-м.

В парном разряде первое место с одинаковым количеством рейтинговых очков (7 450) делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третью строчку занимает американец Раджив Рам.

Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов отыграли по одной позиции, заняв соответственно 48-е и 53-е места. Бублик опустился на семь строчек — 172-й.

Фото: sports.kz