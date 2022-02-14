Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров не претерпела изменений. Лидирует серб Новак Джокович, за ним располагаются россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Наивысшую позицию из казахстанских спортсменов удерживает Александр Бублик — 31-й. Михаил Кукушкин откатился со 165-й на 168-ю строчку, Дмитрий Попко поднялся на одну ступеньку и стал 180-м.

В парном разряде Андрей Голубев покинул ТОП-30, сместившись с 30-й на 31-ю строку. Бублик и Александр Недовесов соответственно сохранили за собой 67-е и 68-е места.

Сильнейшими остаются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также британский теннисист Джо Сэлисбери.