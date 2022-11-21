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Стали известны позиции казахстанских теннисисток в обновленном рейтинге WTA

21 Ноября 2022, 09:30
Стали известны позиции казахстанских теннисисток в обновленном рейтинге WTA
21 Ноября 2022, 09:30

Стали известны позиции казахстанских теннисисток в обновленном рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована обновленная версия рейтингов спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила за собой Ига Свёнтек из Польши, вторая — представительница Туниса Онс Жабер, третье место — у американки Джессики Пегулы.

Казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не изменили своих позиций в рейтинге «одиночки», оставшись соответственно 22-й и 52-й.

В парном разряде по-прежнему лидируют чешская теннисистка Катерина Синякова, за ней следуют россиянка Вероника Кудерметова и еще одна спортсменка из Чехии Барбора Крейчикова.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сохранила 11-ю строку. Жибек Куламбаева поднялась на одну позицию, став 203-й.

Фото: Jeff Dean / AP Photo


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