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    Стали известны позиции казахстанских спортсменов в обновленных рейтингах ATP и WTA

    19 Декабря 2022, 09:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранил Карлос Алькарас из Испании, на втором месте — его соотечественник Рафаэль Надаль, третий — норвежец Каспер Рууд.

    Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик остался 37-м, Тимофей Скатов сохранил 142-ю позицию, Михаил Кукушкин отыграл три строчки — 188-й.

    В рейтинге парного разряда первое место по-прежнему делят нидерландский теннисист Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — американец Раджив Рам.

    Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов, соответственно, занимают 47-ю и 50-ю строки. Бублик не изменил своего положения — 170-й.

    В обновленной версии Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах на первом месте — Ига Свентек из Польши, вторая — тунисская теннисистка Онс Жабер, третье место занимает американка Джессика Пегула.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не изменила положения, оставшись 21-й. Юлия Путинцева — по-прежнему 51-я.

    В парном разряде лидирует Катерина Синякова из Чехии, за ней располагаются россиянка Вероника Кудерметова и другая чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

    Сильнейшая из казахстанских «парниц» Анна Данилина осталась 11-й, Жибек Куламбаева — 201-я.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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