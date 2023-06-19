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    Стали известны подробности переговоров с мужчиной, захватившим заложников в Kaspi банке

    19 Июня 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По словам главы МВД, задержанному грозит наказание по 261 статья УК РК – захват заложников и грозит до 12 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я сейчас не могу сообщить всех подробностей, так как идет следствие. Да, я вел переговоры, сначала я с ним поговорил по телефону, потом уже когда зашел, я попросил его освободить заложницу. Так как он не согласился мы прибегли к действиям спецслужб», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Министр добавил, что были также и другие люди, проводящие переговоры.

    «Я ему предложил остаться вместо захваченной девушки, но он не согласился», - отметил Марат Ахметжанов.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки МВД РК
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