Стали известны подробности инцидента с задержанием граждан Азербайджана на Каспии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, 30 апреля 2020 года на Каспийском море казахстанские пограничники задержали маломерное судно типа «байда» с четырьмя гражданами Азербайджана на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Задержание происходило ночью в 3 ч. 55 мин. (по времени Нур-Султана) в 30 милях к югу от мыса Ракушечный.

Задержанное судно было обнаружено в территориальных водах Казахстана. Несмотря на команды экипажа пограничного катера остановиться, предусмотренные международным морским законодательством, нарушители государственной границы не отреагировали и опасно маневрировали перед пограничным катером на большой скорости, создавая угрозу столкновения.

Погоня за нарушителями границы длилась 1 час 40 минут, в ходе которой для принудительной остановки судна пограничниками было применено оружие в строгом соответствии с требованиями Закона РК «О Государственной границе РК». Таким образом, из огнестрельного оружия произведены 25 предупредительных выстрелов в воздух, 87 выстрелов по курсу следования и 185 выстрелов по двигателям судна нарушителей.

В результате применения оружия трое нарушителей получили ранения. При задержании пострадавшим была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принятые меры, по прибытии на берег врачами скорой помощи была констатирована смерть одного из задержанных.

В настоящее время в отношении задержанных компетентными органами РК проводятся следственные мероприятия по факту нарушения государственной границы по статье 392 части 1 Уголовного кодекса РК.

ПС КНБ РК сообщает, что в 2017 году трое из четырех задержанных браконьеров уже были осуждены за подобное нарушение на 6 месяцев лишения свободы в соответствии с законодательством РК.

Казахстанская сторона выражает соболезнования семье погибшего гражданина Азербайджана. Сегодня утром тело погибшего было передано азербайджанской стороне.

Полная информация о данном инциденте направлена азербайджанской стороне.

Казахстанская сторона выражает озабоченность увеличением фактов нарушений государственной границы РК гражданами Азербайджана. С 2017 года и по настоящее время задержан 41 гражданин АР, из которых 33 осуждены за нарушения государственной границы РК.