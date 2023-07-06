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    Стали известны победители турнира по байге в честь 25-летия столицы

    6 Июля 2023, 15:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При поддержке акимата города Астаны в честь 25-летия столицы прошел республиканский турнир по байге, организованный городской федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Около 100 наездников со всех регионов страны состязались на ипподроме «Казанат». В программу соревнований были включены байга на 7 километров - «кунан» и «жорга», 15-километров - «топ» и 22-километров байге «аламан». Общий призовой фонд соревнования составил 30 миллионов тенге.

    По итогам соревнований, на дистанции 7 км «Кунан» байге победу одержали:

    1 место – Абзал Турганбек из Алматинской области (скакун по кличке Шугыла) 2 место – Амангелды Хамза из Астаны (скакун по кличке Сиэтл) 3 место - Дилнур Нурмукаш из Алматинской области (скакун по кличке Желкурен)

    Дистанция 15 км «Жорга»:

    1 место – Касымханов Сункар из ВКО (скакун по кличке Латиф) 2 место – Аскарова Алия из Астаны (скакун по кличке месяц май) 3 место – Штихлинг Эдуард из области Абай (скакун по кличке Яросик) 4 место – Ерболулы Мади из ВКО (скакун по кличке Салкурен)

    Дистанция 22 км «Аламан» байге:

    1 место – Дилнур Нурмукаш из Алматинской области (скакун по кличке Хан) 2 место – Боранбай Абдрахман из Атырау (скакун по кличке Баккурен) 3 место – Толегенов Асылжан из области Жетысу (скакун по кличке Волчок) 4 место – Арыстанбек Ансар из Астаны (скакун по кличке Каскара) 5 место – Саматулы Арнур из Туркестанской области (скакун по кличке Ботагоз)

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Спорт День столицы
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