Стали известны первые соперники казахстанских теннисистов на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны первые соперники казахстанских теннисистов на Олимпийских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, в Токио прошла жеребьевка мужских и женских соревнований. Первая ракетка нашей страны Александр Бублик сыграет с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Михаилу Кукушкину предстоит сразиться с Федерико Корией из Аргентины.

В парном разряде Александр Бублик и Андрей Голубев постараются сломить сопротивление французов Гаэля Монфиса и Жереми Шарди.

В женской сетке лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина в первом круге выступит против Саманты Стосур из Австралии. Юлия Путинцева постарается победить аргентинку Надю Подороску, которую она уже обыгрывала недавно в матче Кубка Билли Джин Кинг. Ярослава Шведова сыграет с Айлой Томлянович из Австралии, а Зарина Дияс проэкзаменует чешку Барбару Крейчикову.

Теннисный турнир на Олимпиаде стартует 24 июля. Финалы - 31 июля и 1 августа.