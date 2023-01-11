Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Карагандинской области сообщили о некоторых подробностях пожара в 16-этажном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Карагандинской области рассказали подробности несчастного случая, произошедшего накануне вечером. Как предполагают в ведомстве, возможно сын хозяина квартиры уснул с непотушенной сигаретой. Очаг возгорания был в комнате 43-летнего сына погибшего, который выпал из окна 8-го этажа во время пожара. На данный момент он находится в больнице в реанимационном отделении.

«Может быть, он уснул, и от непотушенной сигареты загорелось. Пытаясь потушить или испугавшись, предположительно, он вышел на балкон. Тем самым еще больше кислорода внес в квартиру. Пламя еще больше разгорелось. Возможно, он, испугавшись, выпрыгнул или от возгорания большого его выбросило», - прокомментировали в ДЧС региона.

Судя по видео в социальных сетях, мужчина приземлился на крышу припаркованного автомобиля. В ДЧС предполагают, что звук от падения жители могли расценить как взрыв газа.

«Некоторые говорят, что слышали звук, похожий на взрыв. Он мог быть от удара на корпус машины, на крышу машины. Он же упал, если бы на землю упал, звук был бы не такой силы. А здесь он именно упал на крышу легкового автомобиля. И кому-то, возможно, это показалось взрывом. На самом деле, ничего там не повреждено. Оконным блокам или другим конструкциям дома вреда не нанесено. Ничего этого нет. Ничего, говорящего о том, что в доме были какие-то предметы, похожие на газовые приборы и даже маленькие газовые баллоны, - не обнаружено», - добавили в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС, хозяин квартиры, его супруга и брат погибли в результате отравления угарным газом.

«Три человека задохнулись. Никаких повреждений на их теле, ожогов нет. Они были раздеты, возможно, спали. Двое из них - родители пострадавшего. Второй погибший - мужчина, старший брат отца», - пояснили в ДЧС Карагандинской области.

Как стало известно, погибшими в 16-этажном доме в Караганде оказались полковник полиции на пенсии, его супруга и родной брат. 70-летний полковник Ринат Шокаев работал ранее заместителем начальника по строевой части Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова. Он был начальником курса.

Как сообщалось ранее, 10 января в 21:29 поступила информация о пожаре в г. Караганде по пр. Республики, 18/2. В 16-ти этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на восьмом этаже произошло горение на общей площади 30 квадратных метров.

С горевшей квартиры выпал мужчина, 1979 г.р., госпитализирован в медучреждение. В ходе проведения разведки обнаружены тела трех человек.

Силами ДЧС из квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 48 человек (из них девять детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребенок). В 22:55 пожар ликвидирован. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.

«Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

По факту пожара в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 204 части второй УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности повлекшее тяжкие последствия».





Фото: пресс-служба ДЧС области