Стали известны новые подробности дела Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов раскрыла новые подробности в делах Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды и Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Комиссии отметили, что на особом контроле находятся расследования наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом.

«Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО «РОП». На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено около 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. По расследуемому Антикоррупционной службой делу, фигуранты добровольно возвратили из Лихтенштейна свыше $170 млн США», - сообщили в Комиссии.

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других возмещено около 36 млрд тенге.

По делу Оператор «РОП» предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл Даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых около 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено около $3 млн США. Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено около 11,3 млрд тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что 12 мая Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц.

Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца. Кайрата Сатыбалды также арестовали на два месяца.

Его супруга Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 млн тенге.

Фото: gov.kz