Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Стали известны новые подробности дела Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева

    18 Июля 2022, 10:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов раскрыла новые подробности в делах Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды и Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Комиссии отметили, что на особом контроле находятся расследования наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом.

    «Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО «РОП». На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено около 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. По расследуемому Антикоррупционной службой делу, фигуранты добровольно возвратили из Лихтенштейна свыше $170 млн США», - сообщили в Комиссии.

    Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других возмещено около 36 млрд тенге.

    По делу Оператор «РОП» предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл Даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых около 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

    По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено около $3 млн США. Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено около 11,3 млрд тенге.

    В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что 12 мая Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалды продлили арест еще на один месяц.

    Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца. Кайрата Сатыбалды также арестовали на два месяца.

    Его супруга Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 млн тенге.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Экс-вице-министр Нуржан Альтаев подозревается в получении взяток на $135 тысяч
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка