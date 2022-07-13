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    Стали известны номинанты на телевизионную премию «Эмми»

    13 Июля 2022, 03:35

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Сериал «Наследники» (Succession) от студии HBO лидирует по числу номинаций на телевизионную премию «Эмми» (Emmy), которая будет вручаться в 74-й раз 12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Список номинантов опубликован во вторник на сайте премии.

    «Наследники» представлен в 25 номинациях, в том числе одной из основных - за звание лучшего драматического сериала, а также 14 актерских категориях. Конкуренцию ему составляет сериал «Тед Лассо» (Ted Lasso, 2020 - н. в.), представленный в 20 категориях. Он поборется за главную награду среди комедийных сериалов. «Белый лотос» (White Lotus, 2021-2022) также претендует на победу в 20 категориях, в том числе за звание лучшего минисериала.

    Лучший драматический сериал: «Наследники», «Лучше звоните Солу», « Эйфория», «Озарк», «Разделение», «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Шершни».

    Лучший комедийный сериал: «Тед Лассо», «Начальная школа «Эбботт», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Удивительная миссис Мейзел», «Убийства в одном здании», «Чем мы заняты в тени».

    Лучший минисериал: «Белый лотос», «Ломка», «Выбывшая», «Изобретая Анну», «Пэм и Томми».

    Лучшая драматическая актриса: Джоди Комер («Убивая Еву»), Сандра О («Убивая Еву»),

    Лора Линни («Озарк»), Мелани Лински («Шершни»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Зендея («Эйфория»).

    Лучший драматический актер: Брайан Кокс («Наследники»), Джереми Стронг («Наследники»), Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

    Адам Скотт («Разделение»).

    Премия «Эмми», представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Церемония вручения наград состоится 12 сентября, ее будет транслировать телекомпания NBC.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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